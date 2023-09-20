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Инженер Милованов рассказал, как проверить работу вытяжной вентиляции

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Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов дал советы по проверке работы вытяжной вентиляции в домашних условиях.
Инженер Милованов рассказал, как проверить работу вытяжной вентиляции
  • Gettyimages.ru
  • © brizmaker

«Для этого нужно взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы чувствуете, что идёт циркуляция воздуха, то всё хорошо. Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ с тем, что у вас вентиляционные каналы не работают. Они обязаны следить за вытяжной вентиляцией, и они обязаны её чистить», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также можно установить газовые сигнализаторы, которые могут фиксировать утечку.

«Сейчас на рынке появились недорогие сигнализаторы загазованности с клапанами, которые быстро перекрывают газ», — пояснил Милованов.

Он добавил, что такое оборудование нужно раз в год сдавать на поверку.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал о мерах безопасности и алгоритме действий во время штормового предупреждения.

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