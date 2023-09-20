Узнать больше

Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат выплаты в размере 1 млн рублей

Короткая ссылка
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что власти выплатят семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе по 1 млн рублей.
Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат выплаты в размере 1 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Russian Emergencies Ministry

Об этом он сказал в эфире телеканала «Москва 24».

«Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей», — цитирует Хромушина ТАСС.

Он добавил, что пострадавшие в тяжёлой степени получат по 500 тыс. рублей, средней тяжести — по 300 тыс. рублей, а лёгкой — по 100 тыс. рублей.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

Всего в результате обрушения погибли пять человек, 13 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить