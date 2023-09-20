Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат выплаты в размере 1 млн рублей
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Москва 24».
«Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей», — цитирует Хромушина ТАСС.
Он добавил, что пострадавшие в тяжёлой степени получат по 500 тыс. рублей, средней тяжести — по 300 тыс. рублей, а лёгкой — по 100 тыс. рублей.
Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.
Всего в результате обрушения погибли пять человек, 13 пострадали.