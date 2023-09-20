Конкурс «Золотое перо Приморья» пройдёт во второй раз

В Приморском крае во второй раз состоится конкурс журналистского мастерства «Золотое перо Приморья».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Инициатива регионального отделения Союза журналистов России поддержана на уровне правительства края.

«В конкурсе прошлого года приняло участие более 200 работ приморских авторов: статьи, видеосюжеты, теле- и радиопрограммы, фоторепортажи и проекты пресс-служб. В этом году для расширения рамок конкурса мы решили увеличить количество номинаций, что позволит привлечь интересные работы из смежных сфер», — заявил председатель отделения Виктор Суханов.

В настоящее время идёт корректировка положения и формирование жюри.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия — IT» состоится в Калининграде.