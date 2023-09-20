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Конкурс «Золотое перо Приморья» пройдёт во второй раз

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В Приморском крае во второй раз состоится конкурс журналистского мастерства «Золотое перо Приморья».
Конкурс «Золотое перо Приморья» пройдёт во второй раз
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Kutyaev

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Инициатива регионального отделения Союза журналистов России поддержана на уровне правительства края.

«В конкурсе прошлого года приняло участие более 200 работ приморских авторов: статьи, видеосюжеты, теле- и радиопрограммы, фоторепортажи и проекты пресс-служб. В этом году для расширения рамок конкурса мы решили увеличить количество номинаций, что позволит привлечь интересные работы из смежных сфер», — заявил председатель отделения Виктор Суханов.

В настоящее время идёт корректировка положения и формирование жюри.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия — IT» состоится в Калининграде.

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