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Вирусолог Волчков допустил более редкие возвращения COVID-19 в будущем

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Вирусолог Волчков допустил более редкие возвращения COVID-19 в будущем
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Собственно говоря, мы будем продолжать болеть ковидом. В общем-то, он стал уже по аналогии с вирусами гриппа нашим «хорошим приятелем», который будет приходить к нам с определённой периодичностью. Сейчас его стоит ожидать каждый осенне-зимний сезон», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Волчков допустил, что со временем коронавирус будет приходить реже — раз в два-три года.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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