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В Московском зоопарке умер медведь Диксон

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В Московском зоопарке умер медведь Диксон, причиной смерти стала острая сердечно-лёгочная недостаточность, животное скончалось во сне.
В Московском зоопарке умер медведь Диксон
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление», — сообщил зоопарк.

Некоторое время назад у Диксона появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер, поэтому к основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты, однако позднее его состояние снова ухудшилось.

По заключению ветеринаров, состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

Зоопарк напомнил, что годом ранее Диксон прибыл в Москву «в ужасном состоянии»: истощённый, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями.

«Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окружённый нашей любовью», — говорится в заявлении.

Раненого белого медведя нашли на полярном острове Диксон в сентябре 2022 года, после чего доставили в Москву для лечения. У зверя нашли огнестрельное ранение и повреждения конечностей.

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