Названы города, в которых можно быстрее всего доехать с работы до дома на автомобиле
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Об этом сообщает «Российская газета».
Доля районов малоэтажной застройки, до которых можно добраться на автомобиле в час пик за 30 минут, варьируется от 0% в Москве и Санкт-Петербурге до 61% в Волгоградской агломерации.
В числе лидеров по доступности — Пермь, Новосибирск, Уфа, Казань и Саратов (от 42 до 57%).
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.