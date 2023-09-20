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Названы города, в которых можно быстрее всего доехать с работы до дома на автомобиле

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Специалисты фонда «Институт экономики города» провели исследование и выяснили, насколько быстро может житель агломерации доехать из центра города до собственного дома.
Названы города, в которых можно быстрее всего доехать с работы до дома на автомобиле
  • Gettyimages.ru
  • © xijian

Об этом сообщает «Российская газета».

Доля районов малоэтажной застройки, до которых можно добраться на автомобиле в час пик за 30 минут, варьируется от 0% в Москве и Санкт-Петербурге до 61% в Волгоградской агломерации.

В числе лидеров по доступности — Пермь, Новосибирск, Уфа, Казань и Саратов (от 42 до 57%).

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

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