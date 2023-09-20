Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняются в полном объёме

Планы по обеспечению Вооружённых сил России сейчас выполняются в полном объёме, в ряде случаев — со значительным опережением, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

РИА Новости

«В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат», — подчеркнул глава правительства. Мишустин попросил руководителей всех уровней учесть поручения президента Владимира Путина внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции, а также получать обратную связь. Накануне Владимир Путин заявил, что с прошлого года в России вдвое вырос объём производства основных видов бронетехники.