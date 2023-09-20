Узнать больше

Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняются в полном объёме

Короткая ссылка
Планы по обеспечению Вооружённых сил России сейчас выполняются в полном объёме, в ряде случаев — со значительным опережением, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняются в полном объёме
  • РИА Новости

«В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин попросил руководителей всех уровней учесть поручения президента Владимира Путина внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции, а также получать обратную связь.

Накануне Владимир Путин заявил, что с прошлого года в России вдвое вырос объём производства основных видов бронетехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить