Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняются в полном объёме
- РИА Новости
«В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат», — подчеркнул глава правительства.
Мишустин попросил руководителей всех уровней учесть поручения президента Владимира Путина внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции, а также получать обратную связь.
Накануне Владимир Путин заявил, что с прошлого года в России вдвое вырос объём производства основных видов бронетехники.