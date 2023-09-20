В Совфеде предложили упростить систему подачи коллективных исков

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил пересмотреть форму и способы составления коллективных исков. Соответствующее письмо он направил министру юстиции России Константину Чуйченко.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил Шейкин, нужно развивать систему коллективных исков, так как они могут стать гарантией защиты прав граждан в получении компенсаций при утечках данных.

«Такой институт положительно показал себя в ряде зарубежных стран и может быть успешно применён в России», — сказал сенатор.

В числе предложенных способов упрощения — облегчить условия заключения соглашения о судебных расходах, регламентировать порядок заключения мировых соглашений, усовершенствовать регулирование исполнения судебных решений, упростить процедуры досудебного урегулирования споров применительно к коллективным искам.