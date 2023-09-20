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В Совфеде предложили упростить систему подачи коллективных исков

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил пересмотреть форму и способы составления коллективных исков. Соответствующее письмо он направил министру юстиции России Константину Чуйченко.
В Совфеде предложили упростить систему подачи коллективных исков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил Шейкин, нужно развивать систему коллективных исков, так как они могут стать гарантией защиты прав граждан в получении компенсаций при утечках данных.

«Такой институт положительно показал себя в ряде зарубежных стран и может быть успешно применён в России», — сказал сенатор.

В числе предложенных способов упрощения — облегчить условия заключения соглашения о судебных расходах, регламентировать порядок заключения мировых соглашений, усовершенствовать регулирование исполнения судебных решений, упростить процедуры досудебного урегулирования споров применительно к коллективным искам.

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