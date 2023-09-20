В Совфеде предложили упростить систему подачи коллективных исков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметил Шейкин, нужно развивать систему коллективных исков, так как они могут стать гарантией защиты прав граждан в получении компенсаций при утечках данных.
«Такой институт положительно показал себя в ряде зарубежных стран и может быть успешно применён в России», — сказал сенатор.
В числе предложенных способов упрощения — облегчить условия заключения соглашения о судебных расходах, регламентировать порядок заключения мировых соглашений, усовершенствовать регулирование исполнения судебных решений, упростить процедуры досудебного урегулирования споров применительно к коллективным искам.