В Балашихе во время разбора завалов обрушились части конструкций дома

В Балашихе во время разбора завалов обрушились части конструкций дома, где ранее произошёл взрыв газа.

РИА Новости

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Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что при обрушении могли пострадать спасатели. По последним данным, три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.