В Балашихе во время разбора завалов обрушились части конструкций дома
В Балашихе во время разбора завалов обрушились части конструкций дома, где ранее произошёл взрыв газа.
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что при обрушении могли пострадать спасатели.
По последним данным, три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.
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