Воробьёв: под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Воробьёв рассказал, что провёл заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе.
«Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил губернатор.
Он добавил, что также из-за взрывной волны были повреждены несколько припаркованных автомобилей и квартиры в соседних домах.
Организованы три пункта временного размещения.
Ранее МЧС России сообщило об эвакуации 170 человек из многоэтажки в Балашихе после взрыва газовоздушной смеси.
Два человека погибли, двое госпитализированы.