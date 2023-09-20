Воробьёв: под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка. К ним пробираются спасатели.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Воробьёв рассказал, что провёл заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил губернатор.

Он добавил, что также из-за взрывной волны были повреждены несколько припаркованных автомобилей и квартиры в соседних домах.

Организованы три пункта временного размещения.

Ранее МЧС России сообщило об эвакуации 170 человек из многоэтажки в Балашихе после взрыва газовоздушной смеси.

Два человека погибли, двое госпитализированы.