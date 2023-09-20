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Воробьёв: под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка. К ним пробираются спасатели.
Воробьёв: под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребёнка
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

Воробьёв рассказал, что провёл заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил губернатор.

Он добавил, что также из-за взрывной волны были повреждены несколько припаркованных автомобилей и квартиры в соседних домах.

Организованы три пункта временного размещения.

Ранее МЧС России сообщило об эвакуации 170 человек из многоэтажки в Балашихе после взрыва газовоздушной смеси.

Два человека погибли, двое госпитализированы. 

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