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В Воронежской области потерпел аварию Су-34, экипаж катапультировался

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Минобороны России сообщило, что самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался.
В Воронежской области потерпел аварию Су-34, экипаж катапультировался
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

«20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолёта в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ЧП произошло вдали от населённых пунктов. На земле разрушений нет. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Как добавили в Министерстве обороны, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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