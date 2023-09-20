В Воронежской области потерпел аварию Су-34, экипаж катапультировался

Минобороны России сообщило, что самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался.

«20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолёта в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ЧП произошло вдали от населённых пунктов. На земле разрушений нет. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Как добавили в Министерстве обороны, причиной аварии могла стать техническая неисправность.