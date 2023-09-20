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Воробьёв: один человек погиб, трое пострадали при взрыве в доме в Балашихе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что один человек погиб, трое пострадали при взрыве в доме в Балашихе.
Воробьёв: один человек погиб, трое пострадали при взрыве в доме в Балашихе
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

По его словам, на месте работают 16 бригад медицинских работников.

«К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация», — сообщил Воробьёв.

Губернатор рассказал, что жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха», их обеспечат питанием и окажут психологическую помощь.

Воробьёв добавил, что направляется на место ЧП. Он пообещал оказать жителям всю возможную помощь. 

Ранее МЧС России сообщило, что два человека остаются под завалами.

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

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