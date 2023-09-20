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Мэр Сочи сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов в Адлере.
Мэр Сочи сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

Он отметил, что пожар на складе ГСМ произошёл на улице Авиационной. На месте развёрнут оперативный штаб.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м», — заявил Копайгородский.

По его словам, никто не пострадал. Мэр добавил, что аэропорт и вся транспортная система функционируют штатно.

Причина пожара устанавливается.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Сочи горит резервуар с дизельным топливом.

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