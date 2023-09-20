Сочинский аэропорт, недалеко от которого произошёл пожар, работает штатно
Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на пожар, который возник неподалёку.
Об этом пишет РИА Новости.
«Аэропорт работает штатно, инцидентов, связанных с пожаром, там нет», — передаёт агентство.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Сочи горит резервуар с дизельным топливом.
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