Сочинский аэропорт, недалеко от которого произошёл пожар, работает штатно

Сочинский аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на пожар, который возник неподалёку.

Об этом пишет РИА Новости. «Аэропорт работает штатно, инцидентов, связанных с пожаром, там нет», — передаёт агентство. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Сочи горит резервуар с дизельным топливом.