В Ставропольском крае открыли памятную доску в честь Калашникова
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
«Памятная доска была передана военно-историческим обществом в рамках всероссийской акции «Улица Героев», — заявил глава городской администрации Игорь Серов.
По его словам, всего в Михайловске установят 30 мемориальных досок на улицах, названных в честь Героев Советского Союза и Героев России.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днём оружейника.