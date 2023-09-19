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В Ставропольском крае открыли памятную доску в честь Калашникова

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В городе Михайловске Ставропольского края прошла церемония открытия памятной доски в честь конструктора Михаила Калашникова.
В Ставропольском крае открыли памятную доску в честь Калашникова
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Памятная доска была передана военно-историческим обществом в рамках всероссийской акции «Улица Героев», — заявил глава городской администрации Игорь Серов.

По его словам, всего в Михайловске установят 30 мемориальных досок на улицах, названных в честь Героев Советского Союза и Героев России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днём оружейника.

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