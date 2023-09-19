Более 400 тысяч туристов посетили Кисловодск по железной дороге летом

Более 400 тыс. туристов посетили Кисловодск по железной дороге в июне — августе 2023 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Пригородными поездами прибыли 327 тыс. человек, на поездах дальнего следования — ещё 85 тыс.

«В общей сложности число пассажиров почти на 50 тыс. больше, чем в прошлом высоком летнем сезоне», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область получит на создание модульных гостиниц более 470 млн рублей до конца 2023 года, ещё 255 млн — в 2024 году.