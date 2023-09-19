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Омбудсмен Мишонова заявила о снижении числа происшествий с детьми в Подмосковье

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что летом 2023 года в регионе сократилось число происшествий с детьми. По её словам, за год показатель снизился на 35%.
Омбудсмен Мишонова заявила о снижении числа происшествий с детьми в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Особенно радует, что на 27% стало меньше погибших детей. Положительную динамику демонстрируют практически все показатели», — сказала Мишонова.

В частности, количество ДТП с участием детей-пешеходов снизилось на 44%. В происшествиях, связанных с возгораниями и газом, пострадали на 40% меньше несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.

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