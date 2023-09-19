Омбудсмен Мишонова заявила о снижении числа происшествий с детьми в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Особенно радует, что на 27% стало меньше погибших детей. Положительную динамику демонстрируют практически все показатели», — сказала Мишонова.
В частности, количество ДТП с участием детей-пешеходов снизилось на 44%. В происшествиях, связанных с возгораниями и газом, пострадали на 40% меньше несовершеннолетних.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.