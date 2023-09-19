Узнать больше

В военной прокуратуре России рассказали RT о работе сотрудников в горячих точках

Короткая ссылка
В военной прокуратуре России рассказали RT о том, как сотрудники ведомства работают в горячих точках и защищают права российских солдат и офицеров.

Авторы фильма RTД «Надзор. Защита. Помощь» побывали на прокурорско-следственном факультете Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны и ознакомились с работой 231-й военной прокуратуры гарнизона.

В частности, они увидели, как офицеры проходят боевую подготовку и осваивают курс тактической медицины.

Сотрудники военной прокуратуры отметились работой в таких горячих точках, как Сирия, Нагорный Карабах, Афганистан и зона специальной военной операции.

Виталий Юшин, военный прокурор 231-й военной прокуратуры, отметил, что основной задачей ведомства является обеспечение законности в московском гарнизоне.

«Работники военной прокуратуры всегда находятся рядом с войсками, в том числе там, где они имеют боевое применение», — отметил он.

Сегодня работники военной прокуратуры обеспечивают законность в войсках, дислоцированных в Сирии, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и других точках, сказал Юшин.

С февраля 2022 года сотрудники 231-й военной прокуратуры также постоянно работают в зоне СВО. Там они  следят за обеспечением личного состава денежным и вещевым довольствием, своевременным обеспечением вооружениями и ремонтом техники.

В частности, ведомство работает с родственниками военнослужащих, которые оказались в непростой ситуации.

Подробнее смотрите здесь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить