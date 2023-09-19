В военной прокуратуре России рассказали RT о работе сотрудников в горячих точках

В военной прокуратуре России рассказали RT о том, как сотрудники ведомства работают в горячих точках и защищают права российских солдат и офицеров.

Авторы фильма RTД «Надзор. Защита. Помощь» побывали на прокурорско-следственном факультете Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны и ознакомились с работой 231-й военной прокуратуры гарнизона.

В частности, они увидели, как офицеры проходят боевую подготовку и осваивают курс тактической медицины.

Сотрудники военной прокуратуры отметились работой в таких горячих точках, как Сирия, Нагорный Карабах, Афганистан и зона специальной военной операции.

Виталий Юшин, военный прокурор 231-й военной прокуратуры, отметил, что основной задачей ведомства является обеспечение законности в московском гарнизоне.

«Работники военной прокуратуры всегда находятся рядом с войсками, в том числе там, где они имеют боевое применение», — отметил он.

Сегодня работники военной прокуратуры обеспечивают законность в войсках, дислоцированных в Сирии, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и других точках, сказал Юшин.

С февраля 2022 года сотрудники 231-й военной прокуратуры также постоянно работают в зоне СВО. Там они следят за обеспечением личного состава денежным и вещевым довольствием, своевременным обеспечением вооружениями и ремонтом техники.

В частности, ведомство работает с родственниками военнослужащих, которые оказались в непростой ситуации.

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