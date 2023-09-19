Узнать больше

Губернатор Краснодарского края почтил память героев Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил цветы в монументу Победы в Минске в память о героях Великой Отечественной войны.
Губернатор Краснодарского края почтил память героев Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Народы России и Беларуси вместе сражались за победу над фашизмом в тылу и на передовой. Они отстояли эту землю. Память об их подвиге навсегда в наших сердцах», — заявил Кондратьев.

Губернатор прибыл в Белоруссию с рабочим визитом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить