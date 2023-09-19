Губернатор Краснодарского края почтил память героев Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Народы России и Беларуси вместе сражались за победу над фашизмом в тылу и на передовой. Они отстояли эту землю. Память об их подвиге навсегда в наших сердцах», — заявил Кондратьев.
Губернатор прибыл в Белоруссию с рабочим визитом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.