Сергунина: план международных выставок на 2024 год составят при поддержке МЭЦ
Об этом сообщает телеканал «360».
Так, МЭЦ проведёт опрос среди предпринимателей города. В опрос включены мероприятия для IT-компаний, производителей электроники и оборудования, медицинских изделий и других областей.
«С 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тыс. предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключённых контрактов составила около 2 млрд рублей», — добавила Сергунина.
Ранее первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова в ходе конференции «Удмуртия — Индия: новые возможности. Перспективы партнёрства и новые рынки» заявила, что объём экспорта из республики в Индию в 2022 году вырос на 89% по сравнению с 2021-м.