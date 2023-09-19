Сергунина: план международных выставок на 2024 год составят при поддержке МЭЦ

Исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что план международных выставок на 2024 год составят при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ).

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, МЭЦ проведёт опрос среди предпринимателей города. В опрос включены мероприятия для IT-компаний, производителей электроники и оборудования, медицинских изделий и других областей.

«С 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тыс. предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключённых контрактов составила около 2 млрд рублей», — добавила Сергунина.

Ранее первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова в ходе конференции «Удмуртия — Индия: новые возможности. Перспективы партнёрства и новые рынки» заявила, что объём экспорта из республики в Индию в 2022 году вырос на 89% по сравнению с 2021-м.