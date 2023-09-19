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В Москве появится семь новых пешеходных мостов до 2026 года

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В Москве появится семь новых пешеходных мостов через реки до 2026 года, заявил и. о. главы департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Москве появится семь новых пешеходных мостов до 2026 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Загрутдинов, три моста находится на стадии строительства, остальные проектируются. Они призваны создать дополнительные прогулочные и пешеходные маршруты.

В настоящее время строится мост через Водоотводной канал Москвы-реки, между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, мост через Нагатинский затон и мост через Яузу недалеко от МГТУ имени Баумана.

На стадии проекта находятся два моста, которые будут построены в рамках благоустройства затона Новинки и набережной Марка Шагала.

Ещё один мост построят через Москву-реку на улице Островная. Он предусмотрен проектом строительства транспортных развязок на территории Мнёвниковской поймы рядом с Северо-Западной хордой. В рамках этого же проекта должен быть возведён мост в сторону парка Фили.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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