В Москве появится семь новых пешеходных мостов до 2026 года

В Москве появится семь новых пешеходных мостов через реки до 2026 года, заявил и. о. главы департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Загрутдинов, три моста находится на стадии строительства, остальные проектируются. Они призваны создать дополнительные прогулочные и пешеходные маршруты.

В настоящее время строится мост через Водоотводной канал Москвы-реки, между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, мост через Нагатинский затон и мост через Яузу недалеко от МГТУ имени Баумана.

На стадии проекта находятся два моста, которые будут построены в рамках благоустройства затона Новинки и набережной Марка Шагала.

Ещё один мост построят через Москву-реку на улице Островная. Он предусмотрен проектом строительства транспортных развязок на территории Мнёвниковской поймы рядом с Северо-Западной хордой. В рамках этого же проекта должен быть возведён мост в сторону парка Фили.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.