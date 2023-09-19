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В автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершили 1,5 млн поездок с июня

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В Московской области с июня этого года пассажиры совершили 1,5 млн поездок в 60 автобусах «Мострансавто», украшенных баннерами «Лето в Подмосковье».
В автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершили 1,5 млн поездок с июня

На автобусных баннерах был размещён QR-код, ведущий на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью», информирует телеканал «360».

Автобусы с тематическим брендированием курсировали в разных подмосковных городах.

С начала лета 590 тыс. поездок в них совершили по социальным картам, 643 тыс. — по банковским, ещё 353 тыс. — по транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» всех видов.

Ранее НСН сообщала, что столичная группа компаний «Терминальные технологии» разработала новый бортовой компьютер для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, а также сетевой коммутатор.

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