В автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершили 1,5 млн поездок с июня
На автобусных баннерах был размещён QR-код, ведущий на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью», информирует телеканал «360».
Автобусы с тематическим брендированием курсировали в разных подмосковных городах.
С начала лета 590 тыс. поездок в них совершили по социальным картам, 643 тыс. — по банковским, ещё 353 тыс. — по транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» всех видов.
Ранее НСН сообщала, что столичная группа компаний «Терминальные технологии» разработала новый бортовой компьютер для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, а также сетевой коммутатор.