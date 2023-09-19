Мишустин призвал создать в новых регионах городскую среду стандартов России
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры.
«Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что для помощи регионам в выполнении всех соответствующих задач по инициативе президента России Владимира Путина были запущены новые финансовые инструменты.
Ранее министр транспорта ДНР Владимир Тужилин рассказал военкору RT Халеду аль-Джаббури о планах строительства новых автомобильных дорог на территории региона.