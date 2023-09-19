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Собянин рассказал о благоустройстве района Нагатино-Садовники

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк в районе Нагатино-Садовники в пойме реки Жужи после завершения работ по комплексному благоустройству территории.
Собянин рассказал о благоустройстве района Нагатино-Садовники
  • Gettyimages.ru

По его словам, после проведённого благоустройства территории поймы реки Жужи в районе пересечения улиц Академика Миллионщикова и Садовники, а также природной территории «Вишнёвый сад» этот участок преобразился, сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих районов началось в январе этого года и завершилось в сентябре.

На левом берегу реки обустроили многофункциональную спортивную зону с площадками для занятий разными видами спорта, а на территории парка — ещё 14 спортплощадок.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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