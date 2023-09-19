В МИСИС рассказали о новом проекте для вузов по изменению уровня профобразования
- РИА Новости
Пилотный проект руководство вуза расценивает как шаг в развитии образовательной модели университета, поделилась она в интервью «Российской газете».
«В её основе — интеграция науки и образования, обеспечение необходимого уровня фундаментальной подготовки и практических навыков студентов в рамках единого образовательного пространства…» — подчеркнула ректор.
Черникова отметила, что проект позволит выявить и апробировать лучшие практики, которые впоследствии будут распространяться на систему высшего образования в целом.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.