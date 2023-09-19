Голосовой помощник московского контакт-центра обработал более 110 млн обращений

Руководитель общегородского московского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что виртуальный помощник за всё время работы успел обработать более 110 млн обращений граждан по широкому спектру вопросов, связанных с ЖКХ, транспортом и другими сферами.

«Практически половина вопросов, поступающих на городские горячие линии, сейчас решается без привлечения специалистов. Этого удалось достичь благодаря постоянному развитию возможностей голосового помощника», — подчеркнул он в разговоре с телеканалом «360».

Сначала голосовой помощник принимал звонки на горячей линии для передачи показаний счётчиков воды. Теперь с его помощью обрабатывается 99% всех заявок.

Ранее НСН со ссылкой на слова исполняющего обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что на столичном портале поставщиков с весны 2020 года подписали более миллиона универсальных передаточных документов (УПД), связанных с исполнением госконтрактов.