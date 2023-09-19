Узнать больше

Голосовой помощник московского контакт-центра обработал более 110 млн обращений

Короткая ссылка
Руководитель общегородского московского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что виртуальный помощник за всё время работы успел обработать более 110 млн обращений граждан по широкому спектру вопросов, связанных с ЖКХ, транспортом и другими сферами.
Голосовой помощник московского контакт-центра обработал более 110 млн обращений
  • Gettyimages.ru

«Практически половина вопросов, поступающих на городские горячие линии, сейчас решается без привлечения специалистов. Этого удалось достичь благодаря постоянному развитию возможностей голосового помощника», — подчеркнул он в разговоре с телеканалом «360».

Сначала голосовой помощник принимал звонки на горячей линии для передачи показаний счётчиков воды. Теперь с его помощью обрабатывается 99% всех заявок.

Ранее НСН со ссылкой на слова исполняющего обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что на столичном портале поставщиков с весны 2020 года подписали более миллиона универсальных передаточных документов (УПД), связанных с исполнением госконтрактов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить