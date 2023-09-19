Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября

Пленум Верховного суда определил 21 сентября 2023 года в качестве даты начала работы федеральных судей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передаёт корреспондент RT с заседания пленума ВС России.

С 21 сентября в новых регионах России начнут работу областные, городские, районные, межрайонные, а также арбитражные и гарнизонные суды. Первый заместитель председателя Верховного суда России Пётр Серков в ходе заседания сообщил, что указами президента России Владимира Путина были назначены судьи в суды, которые начнут работать в новых регионах.

В соответствии с принятыми федеральными законами о создании судов в новых субъектах Российской Федерации, до 23 сентября 2023 года правосудие осуществляли суды, действовавшие на момент их принятия в состав России.