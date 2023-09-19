Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября
- AP
С 21 сентября в новых регионах России начнут работу областные, городские, районные, межрайонные, а также арбитражные и гарнизонные суды. Первый заместитель председателя Верховного суда России Пётр Серков в ходе заседания сообщил, что указами президента России Владимира Путина были назначены судьи в суды, которые начнут работать в новых регионах.
В соответствии с принятыми федеральными законами о создании судов в новых субъектах Российской Федерации, до 23 сентября 2023 года правосудие осуществляли суды, действовавшие на момент их принятия в состав России.