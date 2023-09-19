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В Москве доставили в СК обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

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В Москве доставили в подразделение Следственного комитета обвиняемого в убийстве женщины в столичном сквере, сообщает СК.
В Москве доставили в СК обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора
  • РИА Новости

Следователи проводят с обвиняемым следственные действия, в ближайшее время в суд будет передано ходатайство о его аресте.

По данным следствия, 18 сентября в сквере возле улицы Молдавской нашли тело женщины 1972 года рождения. На теле были признаки удушения и повреждения в области лица.

Вскоре был задержан 37-летний мужчина. В ходе допроса он признал вину.

Как пишет РИА Новости, в сквере на Западе Москвы была убита начальник кадров управления Роспотребнадзора по столице. При этом мотивом стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».

В столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что окажут всестороннее содействие следствию в расследовании произошедшего.

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