В Москве доставили в СК обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора
- РИА Новости
Следователи проводят с обвиняемым следственные действия, в ближайшее время в суд будет передано ходатайство о его аресте.
По данным следствия, 18 сентября в сквере возле улицы Молдавской нашли тело женщины 1972 года рождения. На теле были признаки удушения и повреждения в области лица.
Вскоре был задержан 37-летний мужчина. В ходе допроса он признал вину.
Как пишет РИА Новости, в сквере на Западе Москвы была убита начальник кадров управления Роспотребнадзора по столице. При этом мотивом стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».
В столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что окажут всестороннее содействие следствию в расследовании произошедшего.