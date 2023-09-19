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Бочкарёв рассказал о пересадочном узле между «Кленовым бульваром» БКЛ и планируемой Бирюлёвской ветки

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Завершён основной конструктив пересадочного узла между одноимёнными станциями «Кленовый бульвар» БКЛ и планируемой Бирюлёвской ветки метро, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв рассказал о пересадочном узле между «Кленовым бульваром» БКЛ и планируемой Бирюлёвской ветки
  • РИА Новости

«Строители завершили устройство основных конструкций пересадочного узла, который свяжет действующую станцию «Кленовый бульвар» БКЛ с одноимённой станцией будущей рубиновой ветки. Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях, завершается устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции Большой кольцевой линии. Всего в ходе работ уложено почти 4 000 кубов бетона», — отметил он.

По его словам, ожидаемый пассажиропоток в пиковые часы здесь составит порядка 25 тыс. человек.

Как отметил генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков, устройство пересадки и конструктивные решения, обеспечивающие связь между станциями, зависят от условий расположения данных станций.

«Для комфортного перемещения пассажиров здесь планируется установить четыре ленты эскалаторов, а также лифт для маломобильных групп населения», — добавил он.

Маслаков также отметил, что большинство современных пересадочных узлов устроены таким образом, чтобы пассажир с одной станции метро мог комфортно перейти на станцию другого направления, совершив всего одну пересадку и при этом не поднимаясь на поверхность.

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