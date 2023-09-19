Глава Союза автоэкспертов и оценщиков рассказал, как сэкономить при покупке авто
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Первое оборудование, без которого автовладелец может обойтись, — датчик дождя — устройство, которое автоматически включает стеклоочистители при увлажнении лобового стекла, отметил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.
По его словам, водителю не составит труда включить стеклоочиститель вручную.
Следующая функция, за которую не стоит платить дополнительно при покупке машины у дилера, — датчик занятости пассажирского сиденья.
Также в перечень дополнительных функций, без которых можно обойтись, эксперт включил климат-контроль, функцию распознавания голоса, активный круиз-контроль, систему ночного видения, помощник движения, подсветку порогов, светодиодные фары, дисковые тормоза, панорамное остекление крыши, контроль движения на полосе и слежения за разметкой и др.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице установят ещё 250 зарядных станций для электромобилей.