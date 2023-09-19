Глава Союза автоэкспертов и оценщиков рассказал, как сэкономить при покупке авто

Президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров отметил, что при покупке автомобиля дилер, как правило, предлагает дополнительные функции, которые, по сути, не нужны автомобилисту, однако при этом отражаются на цене авто.

Первое оборудование, без которого автовладелец может обойтись, — датчик дождя — устройство, которое автоматически включает стеклоочистители при увлажнении лобового стекла, отметил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

По его словам, водителю не составит труда включить стеклоочиститель вручную.

Следующая функция, за которую не стоит платить дополнительно при покупке машины у дилера, — датчик занятости пассажирского сиденья.

Также в перечень дополнительных функций, без которых можно обойтись, эксперт включил климат-контроль, функцию распознавания голоса, активный круиз-контроль, систему ночного видения, помощник движения, подсветку порогов, светодиодные фары, дисковые тормоза, панорамное остекление крыши, контроль движения на полосе и слежения за разметкой и др.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице установят ещё 250 зарядных станций для электромобилей.