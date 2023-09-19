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Глава Союза автоэкспертов и оценщиков рассказал, как сэкономить при покупке авто

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Президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров отметил, что при покупке автомобиля дилер, как правило, предлагает дополнительные функции, которые, по сути, не нужны автомобилисту, однако при этом отражаются на цене авто.
Глава Союза автоэкспертов и оценщиков рассказал, как сэкономить при покупке авто
  • Gettyimages.ru

Первое оборудование, без которого автовладелец может обойтись, — датчик дождя — устройство, которое автоматически включает стеклоочистители при увлажнении лобового стекла, отметил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

По его словам, водителю не составит труда включить стеклоочиститель вручную.

Следующая функция, за которую не стоит платить дополнительно при покупке машины у дилера, — датчик занятости пассажирского сиденья.

Также в перечень дополнительных функций, без которых можно обойтись, эксперт включил климат-контроль, функцию распознавания голоса, активный круиз-контроль, систему ночного видения, помощник движения, подсветку порогов, светодиодные фары, дисковые тормоза, панорамное остекление крыши, контроль движения на полосе и слежения за разметкой и др.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице установят ещё 250 зарядных станций для электромобилей.

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