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Развожаев объяснил задымление в Севастополе тренировкой военных

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Задымление в акватории Севастопольской бухты и в самом Севастополе связано с тренировкой военных.
Развожаев объяснил задымление в Севастополе тренировкой военных
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки, идёт тренировка постов дымопуска», — написал Развожаев в Telegram.

Он пояснил, что, несмотря на неприятный запах, дым безопасен.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей региона об уничтожении взрывоопасных предметов 19 сентября.

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