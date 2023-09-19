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Киберэксперт Косарев дал советы по защите смартфона от взлома

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Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев предупредил, что при попытке взлома смартфон начинает перегреваться, а приложения работают некорректно.
Киберэксперт Косарев дал советы по защите смартфона от взлома
  • Gettyimages.ru
  • © FangXiaNuo

«Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег», — отметил Косарев в беседе с URA.RU.

По его словам, мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах и распространяют ссылку на установку программы для кражи денег.

Эксперт посоветовал сохранять ценные файлы в облачный сервис, а при подозрении на взлом данных сбросить смартфон до заводских настроек.

Косарев также порекомендовал блокировать неизвестные номера, с которых приходят подозрительные сообщения.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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