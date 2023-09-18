Бочкарёв: на станции «Университет дружбы народов» начали монтировать мозаичное панно

На станции «Университет дружбы народов» строящейся Троицкой линии Московского метрополитена начали монтировать мозаичное панно, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На станции «Университет дружбы народов» строящейся Троицкой линии метрополитена продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны, в частности, в подземном вестибюле станции над эскалаторами начался монтаж мозаичного панно, посвящённого дружбе представителей разных народов мира», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что центральным элементом композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения.

По словам Бочкарёва, панно площадью 40 кв. м изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике. Монтаж ведётся на высоте пять-шесть метров.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что изображение первоначально собрано в мастерской и разделено на несколько разноформатных фрагментов, которые монтируются на стену с помощью специального клея для мозаики. На этот вид работ потребуется около месяца.

Авторы композиции — российские художники и архитекторы, ранее выполнившие изображения рыб на станции «Нагатинский затон» БКЛ.