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СК сообщил о задержании устроившей ДТП с тремя погибшими подростками в Бурятии

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В СК заявили о задержании водителя, которая ездила без прав и устроила ДТП в Бурятии, в результате которого погибли три подростка.
СК сообщил о задержании устроившей ДТП с тремя погибшими подростками в Бурятии
  • © Следственный комитет РФ

Об этом говорится в Telegram регионального ведомства.

«В Тарбагатайском районе задержана 21-летняя местная жительница, обвиняемая в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем транспортное происшествие с участием трёх подростков со смертельным исходом», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 17 сентября девушка попросила у знакомого несовершеннолетнего родственника покататься на машине Honda Accord, на которой тот подъехал к магазину. В автомобиле были четверо несовершеннолетних друзей её родственника, которых она попросила выйти, но те отказались.

В итоге возвращавшуюся в сторону магазина обвиняемую, находившуюся за рулём, ослепили фары встречного автомобиля, в результате чего она потеряла управление и на высокой скорости въехала в бетонное ограждение, что привело к тому, что одна из плит ограждения упала на салон автомобиля и придавила пассажиров.

Девушке удалось выбраться из автомобиля, однако никто из подростков не отзывался и она побежала к магазину за помощью.

Ранее сообщалось, что автомобиль, за рулём которого была водитель без прав, наехал на бетонный забор в Тарбагатайском районе Бурятии, в результате чего три подростка погибли — девочка 14 лет и мальчики 14 и 16 лет.

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