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В Приморье ещё 6,5 тысячи жителей расселят из аварийного фонда по новой программе

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В Приморском крае сформирована новая программа переселения из аварийного жилья. Согласно ей, новое жильё получат ещё 6,5 тыс. жителей региона.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Переселить из аварийного фонда планируют ещё 6,5 тыс. приморцев из 417 многоквартирных домов края», — прокомментировал замминистра строительства края Александр Москалёв.

Утвердить новую программу, рассчитанную на 2024—2028 годы, должны до конца текущего года, пояснили в правительстве региона. Речь идёт о жилье, признанном аварийным после 1 января 2017 года.

Ранее вице-мэр Челябинска по правовым вопросам Надежда Рыльская заявила, что мэрия выделила многодетным семьям 50 бесплатных земельных участков с начала 2023 года. Ещё 42 многодетные семьи выбрали денежную выплату.

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