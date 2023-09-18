Узнать больше

Один человек пострадал при обрушении виадука в Приморье

Короткая ссылка
При обрушении пешеходного виадука на региональной трассе под Владивостоком пострадал один человек, сообщили в прокуратуре региона.
Один человек пострадал при обрушении виадука в Приморье
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около 08:18 мск, когда на автомобиле Sinotruk Howo оказался поднят грузовой отсек.

«Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

Трасса перекрыта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить