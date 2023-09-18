Один человек пострадал при обрушении виадука в Приморье

При обрушении пешеходного виадука на региональной трассе под Владивостоком пострадал один человек, сообщили в прокуратуре региона.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около 08:18 мск, когда на автомобиле Sinotruk Howo оказался поднят грузовой отсек. «Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», — сообщили ТАСС в прокуратуре. Трасса перекрыта.