Один человек пострадал при обрушении виадука в Приморье
При обрушении пешеходного виадука на региональной трассе под Владивостоком пострадал один человек, сообщили в прокуратуре региона.
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около 08:18 мск, когда на автомобиле Sinotruk Howo оказался поднят грузовой отсек.
«Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», — сообщили ТАСС в прокуратуре.
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