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Три человека погибли в результате пожара в доме в ЯНАО

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Три человека, включая двух детей, погибли в результате возгорания, которое произошло в аварийном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает региональный главк МЧС в своём Telegram.

На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдалось горение по всей кровле жилого дома по адресу улица Школьная, дом 3. 

«В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения», — отмечается в заявлении.

Пожар был ликвидирован спустя час после приезда пожарных на площади 672 кв. м.

Уточняется, что всего в доме были зарегистрированы 48 человек, из них 12 детей. Дом был признан аварийным, и его планировалось снести в 2028 году.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Тюменской области.

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