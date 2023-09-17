Корреспондент RT Насср побывал в шахте «Холодная Балка» в Макеевке
Корреспондент RT Хассан Насср спустился в шахту «Холодная Балка» в Макеевке Донецкой Народной Республики.
- РИА Новости
Отмечается, что Насср спустился на глубину 750 м, чтобы пообщаться с шахтёрами и посмотреть на процесс добычи угля.
Промышленных запасов угля в Донбассе хватит на обеспечение работы отрасли минимум на 70 лет.
Всего в регионе 110 шахт.
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