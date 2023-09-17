Корреспондент RT Насср побывал в шахте «Холодная Балка» в Макеевке

Корреспондент RT Хассан Насср спустился в шахту «Холодная Балка» в Макеевке Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что Насср спустился на глубину 750 м, чтобы пообщаться с шахтёрами и посмотреть на процесс добычи угля.

Промышленных запасов угля в Донбассе хватит на обеспечение работы отрасли минимум на 70 лет.

Всего в регионе 110 шахт.