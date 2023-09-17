Минобороны: около 9:40 мск над территорией Воронежской области перехвачен БПЛА

Около 9:40 мск над территорией Воронежской области был перехвачен украинский беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 сентября около 9:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Воронежской области.

Ранее на территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник.