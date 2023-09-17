Минобороны: около 9:40 мск над территорией Воронежской области перехвачен БПЛА
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«17 сентября около 9:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Воронежской области.
Ранее на территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник.