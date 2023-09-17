Росавиация: аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 08:30 мск 17 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что утром в целях обеспечения безопасности были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово и Жуковский, на запасной аэропорт ушло одно воздушное судно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника.

Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит силами ПВО в Раменском районе Московской области.