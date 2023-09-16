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Каналы с накрученными подписчиками понизят в поисковой выдаче в Telegram

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Telegram-каналы с накрученным количеством подписчиков будут отображаться ниже в поисковой выдаче общедоступных каналов и групп, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он пояснил, что причиной нововведения стало злоупотребление накрутками спамерами.

«В этом месяце мы изменили способ поиска общедоступных каналов и групп в Telegram... Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными», — заявил Дуров.

Также отмечается, что каналы с большим количеством премиум-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг в поиске. Кроме того, приоритет будет отдаваться каналам из страны пользователя.

Ранее Дуров сообщил о внедрении в честь десятилетия мессенджера бесплатных сториз для всех пользователей.

В декабре прошлого года число подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн.

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