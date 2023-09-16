Каналы с накрученными подписчиками понизят в поисковой выдаче в Telegram
Он пояснил, что причиной нововведения стало злоупотребление накрутками спамерами.
«В этом месяце мы изменили способ поиска общедоступных каналов и групп в Telegram... Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными», — заявил Дуров.
Также отмечается, что каналы с большим количеством премиум-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг в поиске. Кроме того, приоритет будет отдаваться каналам из страны пользователя.
Ранее Дуров сообщил о внедрении в честь десятилетия мессенджера бесплатных сториз для всех пользователей.
В декабре прошлого года число подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн.