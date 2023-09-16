В России за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров
«За прошедшие сутки, 15 сентября, в девяти регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 26 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным на 00:00, 16 сентября в стране действовало 11 лесных пожаров на площади 249 га, которые активно тушили.
Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.