Крючков предупредил об уничтожении взрывоопасных предметов в Крыму 16 сентября
«Сегодня, 16 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт Октябрьское — с 13:00 до 15:00, г. Старый Крым — с 11:00 до 13:00, с. Вольное, Джанкойский район — с 13:00 до 15:00, мыс Тарханкут, район затонувшего судна — с 12:00 до 18:00», — написал он в Telegram.
Вместе с этим он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее Крючков заявил, что сообщения об «эвакуации» населения из Феодосии не соответствуют действительности.