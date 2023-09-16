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Крючков предупредил об уничтожении взрывоопасных предметов в Крыму 16 сентября

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Специальные службы 16 сентября будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Сегодня, 16 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт Октябрьское — с 13:00 до 15:00, г. Старый Крым — с 11:00 до 13:00, с. Вольное, Джанкойский район — с 13:00 до 15:00, мыс Тарханкут, район затонувшего судна — с 12:00 до 18:00», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков заявил, что сообщения об «эвакуации» населения из Феодосии не соответствуют действительности.

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