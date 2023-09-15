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Бирюков: в столице за год установили более двух тысяч домовых указателей

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице с начала 2023 года установили более 2 тыс. домовых указателей.
Бирюков: в столице за год установили более двух тысяч домовых указателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Также, по словам Бирюкова, специалистами комплекса городского хозяйства Москвы было установлено свыше 870 городских указателей и более 3 тыс. информационных щитов.

«Единая система навигации создаётся в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды», — добавил заммэра.

Кроме того, с начала года в рамках проекта по развитию военно-патриотической навигации в столице появилось более 80 указателей с QR-кодами. Они помогают людям найти памятные места и дома, где жили герои Великой Отечественной войны.

Ранее Бирюков сообщил, что в московских многоэтажках бесплатно заменили более 130 тыс. электросчётчиков с начала 2023 года.

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