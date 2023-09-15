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В Карелии нашли ушедшего из дома три дня назад 13-летнего подростка

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Сотрудники правоохранительных органов нашли живым 13-летнего подростка, который ушёл из дома в Петрозаводске трое суток назад.

Об этом сообщило следственное управление СК России по Республике Карелия.

«При поступлении сообщения следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции был осуществлён выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведён осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения», — говорится в заявлении.

Также правоохранители подчеркнули, что после результатов проверки будет принято процессуальное решение.

25 августа сообщалось, что в Челябинске обнаружили тело школьницы, пропавшей около двух месяцев назад. Следователи проводят проверку.

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