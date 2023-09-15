СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Махачкале.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в ходе расследования будет дана оценка законности строительства.

Вечером 14 сентября сообщалось, что многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале.

Из дома эвакуировали более 100 человек.

Также поступала информация, что загоревшийся после взрыва газа дом в Махачкале был построен незаконно.