СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Махачкале
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что в ходе расследования будет дана оценка законности строительства.
Вечером 14 сентября сообщалось, что многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале.
Из дома эвакуировали более 100 человек.
Также поступала информация, что загоревшийся после взрыва газа дом в Махачкале был построен незаконно.