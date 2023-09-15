Узнать больше

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Махачкале

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Махачкале.
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Махачкале
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в ходе расследования будет дана оценка законности строительства.

Вечером 14 сентября сообщалось, что многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале.

Из дома эвакуировали более 100 человек.

Также поступала информация, что загоревшийся после взрыва газа дом в Махачкале был построен незаконно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить