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Набиуллина: сдача биометрии является добровольной

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что сдача биометрии является добровольной для граждан.
Набиуллина: сдача биометрии является добровольной
  • РИА Новости

Она пояснила, что цифровой рубль и биометрия — это не связанные между собой проекты.

«Использование цифрового рубля не предполагает обязательность биометрии. И оба процесса — и сдача биометрии, и использование цифрового рубля — абсолютно добровольные», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили, что менее 1% россиян подали заявления в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных.

В Роскачестве напомнили, что отказаться от передачи данных в единую биометрическую систему можно даже после 1 сентября.

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