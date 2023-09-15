Набиуллина: сдача биометрии является добровольной

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что сдача биометрии является добровольной для граждан.

Она пояснила, что цифровой рубль и биометрия — это не связанные между собой проекты.

«Использование цифрового рубля не предполагает обязательность биометрии. И оба процесса — и сдача биометрии, и использование цифрового рубля — абсолютно добровольные», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили, что менее 1% россиян подали заявления в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных.

В Роскачестве напомнили, что отказаться от передачи данных в единую биометрическую систему можно даже после 1 сентября.