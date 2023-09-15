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Ремонт 30 км маршрута в Крым через Запорожскую область завершён

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Дорожники госкомпании «Автодор» совместно с подрядными организациями отремонтировали 30 км автомобильной дороги на территории Запорожской области.
Ремонт 30 км маршрута в Крым через Запорожскую область завершён
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что автомобильная дорога является частью транзитного коридора вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с Крымом.

Как уточняется, было уложено около 150 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, установлено более 4 тыс. погонных метров барьерного ограждения, около 330 дорожных знаков.

В черте населённых пунктов дорожники обустроили четыре новых остановочных павильона.

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