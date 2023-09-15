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Подразделения ВСУ обстреляли Елизаветовку в Курской области

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Украинские военнослужащие нанесли удар по деревне Елизаветовка, которая находится в Глушковском районе Курской области.
Подразделения ВСУ обстреляли Елизаветовку в Курской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, в ходе обстрела были повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте, а также ворота одного из частных домов и окна.

Глава Курской области заявил, что местные жители в результате атаки ВСУ не пострадали.

«Окажем помощь собственнику в восстановлении имущества и отремонтируем медицинское учреждение», — добавил Старовойт.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли массированный удар по многоэтажным жилым домам Новой Каховки в Херсонской области.

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