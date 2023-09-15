Более 70 новых гостиниц построили в Москве за 12 лет

Столичный комитет по туризму сообщил, что в течение 12 лет в Москве построили свыше 70 новых отелей. Общая вместимость номерного фонда составила 374 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в настоящее время в столице работают более 1,9 тыс. гостиниц, апартаментов, хостелов и других объектов размещения. По этому показателю в целом по стране Москва занимает второе место, на первом — Краснодарский край.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти заключили второй договор аренды здания для открытия гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».