Более 70 новых гостиниц построили в Москве за 12 лет
Об этом сообщает телеканал «360».
В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в настоящее время в столице работают более 1,9 тыс. гостиниц, апартаментов, хостелов и других объектов размещения. По этому показателю в целом по стране Москва занимает второе место, на первом — Краснодарский край.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти заключили второй договор аренды здания для открытия гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».