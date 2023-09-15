Узнать больше

Более 70 новых гостиниц построили в Москве за 12 лет

Короткая ссылка
Столичный комитет по туризму сообщил, что в течение 12 лет в Москве построили свыше 70 новых отелей. Общая вместимость номерного фонда составила 374 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в настоящее время в столице работают более 1,9 тыс. гостиниц, апартаментов, хостелов и других объектов размещения. По этому показателю в целом по стране Москва занимает второе место, на первом — Краснодарский край.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти заключили второй договор аренды здания для открытия гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить